Discesa nel mondo degli inferi per celebrare la vita nuova

Nel 2020 quaresima e quarantena erano cominciate insieme, il carnevale era arrivato e scappato veloce come un ladro, tra le polemiche: carri sì, carri no, e le feste? Le piazze?. Nel 2021 non se ne fa niente e tutti se ne sono fatti una ragione, più o meno, su tutta la penisola isole comprese; la mappa d'Italia mostra una costellazione molto popolosa di Carnevali: Ivrea, Santhià, Venezia, Viareggio, Cento, Fano, Putignano, Acireale, Tempio Pausania.. Tra i più famosi, anche se … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

