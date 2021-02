Cortina 2021 | il tempo di Longines

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Longines scende in pista. E lo fa a Cortina, in veste di partner e Cronometrista Ufficiale dei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si stanno svolgendo proprio in queste ore. Orologio ufficiale dell’evento, il nuovo Longines Spirit, un vero ponte tra storia e innovazione nonché omaggio alle ore gloriose dell’aviazione. La cassa in acciaio inossidabile lucida e satinata da 42 mm racchiude un movimento cronografo esclusivo con ruota a colonne, con spirale in silicio e certificato COSC. A rifinire il tutto, un vetro zaffiro bombato che protegge il quadrante e un cinturino in pelle blu. Longines Spirit