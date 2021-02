Contagi in crescita. Le Regioni chiedono proroga divieto spostamenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Meno tamponi e più Contagiati: questo in estrema sintesi il responso del bollettino odierno del ministero della Salute sull'epidemia da coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati sono stati 15.146 ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Meno tamponi e piùati: questo in estrema sintesi il responso del bollettino odierno del ministero della Salute sull'epidemia da coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati sono stati 15.146 ...

Meno tamponi e più contagiati: questo in estrema sintesi il responso del bollettino odierno del ministero della Salute sull'epidemia da coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati sono stati 15.146 ...

In Borsa siamo alle soglie di un'esplosione di volatilità?

Oggi le Borse europee sono rimaste quasi tutte ferme al palo. Sono state frenate dalla diffusione dei contagi e dalle previsioni di crescita del PIL per il 2021 inferiore alle precedenti stime. Da qualche seduta c'è come una calma piatta sui mercati. L'esperienza ci dice che dopo la calma piatta ...

Due vittime, 40 contagi e ricoveri ancora in crescita LA NAZIONE Covid in Campania, le previsioni dei contagi: se continua così, a marzo 2021 impennata di casi

Le cose nel frattempo sono cambiate: i casi sono migliaia al giorno e migliaia sono i tamponi effettuati per individuarli. All'epoca il presidente della Regione Campania non poteva sapere cosa sarebbe ...

Scuola, studenti e genitori fanno ricorso al Tar contro l'ordinanza di chiusura della Regione Umbria

«Basta usare le scuole come capro espiatorio». Un gruppo spontaneo di genitori e studenti ha deciso di impugnare al Tar dell'Umbria l'ordinanza del 6 febbraio scorso della ...

