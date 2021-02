Chi è Carmelo Corsaro, una delle reclute de La Caserma? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco chi è Carmelo Corsaro, una delle reclute della prima edizione de La Caserma: età, professione e vita privata Nato a Brescia nel 2002, Carmelo Corsaro è uno dei protagonisti de La Caserma, docu-reality di Rai 2. Fin da piccolo, respira un ambiente militare in famiglia. Suo padre infatti è un ex tenente di porto d’armi e suo zio è un colonello. Nella sua video presentazione ha dichiarato che il padre desiderasse che prendesse le sue stesse orme e pare che non l’abbia presa molto bene quando ha scelto un altro tipo di percorso di studi. Ha deciso di partecipare al programma di Rai 2, perché come dichiara “fare il soldato fa cambiare”. Tra le sue passioni, c’è quella del basket: ha giocato come ala piccola nel Basket ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco chi è, unadella prima edizione de La: età, professione e vita privata Nato a Brescia nel 2002,è uno dei protagonisti de La, docu-reality di Rai 2. Fin da piccolo, respira un ambiente militare in famiglia. Suo padre infatti è un ex tenente di porto d’armi e suo zio è un colonello. Nella sua video presentazione ha dichiarato che il padre desiderasse che prendesse le sue stesse orme e pare che non l’abbia presa molto bene quando ha scelto un altro tipo di percorso di studi. Ha deciso di partecipare al programma di Rai 2, perché come dichiara “fare il soldato fa cambiare”. Tra le sue passioni, c’è quella del basket: ha giocato come ala piccola nel Basket ...

carmelo_lipari : #SuperMinistero? E chi sarebbe il Ministro? Superman? - VincenzoLombar1 : Oggi avrebbe compiuto 45 anni Carmelo Imbriani, scusaci per non averti onorato, chi dovrebbe farlo non lo farà. #imbriani #Napoli - carmelo_pnt : RT @Moonlightshad1: E poi blaterano di pacificazione. Nessuna pacificazione con chi, in Italia, paragona il fascismo al comunismo tanto da… - SimoDiDio : RT @rprat75: Melo aveva rifiutato il ruolo di 6o uomo con sdegno, quando gli era stato proposto altrove. A Portland ha sposato il progetto… - Fprime86 : RT @rprat75: Melo aveva rifiutato il ruolo di 6o uomo con sdegno, quando gli era stato proposto altrove. A Portland ha sposato il progetto… -