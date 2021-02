"Che vittoria, sono orgoglioso". I deliri di Giarrusso su Rousseau: ecco perché il M5s arriverà presto al 2% (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ma con che faccia? presto detto, con quella di Dino Giarrusso, grillino tra i più improbabili, anche solo per la sua determinazione nel difendere l'indifendibile e l'impossibile, sua missione principale nel partito delle Cinque stellette cadenti. E l'indifendibile, ora, è la farsa, la ridicola pagliacciata del M5s con il voto sulla piattaforma Rousseau per decidere su Mario Draghi e il suo governo. Voto annunciato, poi congelato, dunque riaperto in fretta e furia, il tutto in un contesto da saloon, con accuse reciproche e stracci volanti. Eppure, per Giarrusso, va tutto bene così. Anzi, benissimo. Ospite in collegamento con L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, ecco che l'ex Iena afferma: "Capisco che la stampa debba fare sempre ironia sul M5S ma è una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ma con che faccia?detto, con quella di Dino, grillino tra i più improbabili, anche solo per la sua determinazione nel difendere l'indifendibile e l'impossibile, sua missione principale nel partito delle Cinque stellette cadenti. E l'indifendibile, ora, è la farsa, la ridicola pagliacciata del M5s con il voto sulla piattaformaper decidere su Mario Draghi e il suo governo. Voto annunciato, poi congelato, dunque riaperto in fretta e furia, il tutto in un contesto da saloon, con accuse reciproche e stracci volanti. Eppure, per, va tutto bene così. Anzi, benissimo. Ospite in collegamento con L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7,che l'ex Iena afferma: "Capisco che la stampa debba fare sempre ironia sul M5S ma è una ...

