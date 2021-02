Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | “Ci hanno rubato tutto”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ladri in casa della sorella di Belen e del suo compagno: abitazione devastata a Trento,difuori di sé augura il peggio a “questi scarti della società”, per usare le parole con cui descrive i ladri il figlio di Francescosu Instagram. L’ex ciclista non ha mezzi termini per descrivere il brutto episodio che ha visto protagonisti lui eArticolo completo: dal blog SoloDonna

VanityFairIt : Il figlio dell'ex ciclista ha fatto sapere via Instagram di aver subito un'intrusione nella casa di Trento, dove ne… - gossipnewitalia : Sabato scorso, qualcuno è entrato nella casa di Ignazio Moser e Cecilia Rodrìguez, il ciclista si sfoga duramente s… - ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez: 'Siamo stati derubati'' su Mediaset Play… - luiger_ : episodio 3, “una crante comunigazione” con belen rodriguez nel ruolo di cecilia rodriguez e cristiano malgioglio ne… - BITCHYFit : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez derubati: “Ci hanno portato via di tutto” -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

"Auguri stellari" da Valeria Marini e un 'che emozione' da Caterina Balivo Non poteva mancare un virgolettato della sorella della futura mamma bis,: " Che bel momento, zia Cechu ...Al momento nessun commento è arrivato da parte diche convive con il ciclista trentino da circa tre anni. La coppia si è riunita dopo la crisi della scorsa estate che li ha portati ...Ladri in casa della sorella di Belen e del suo compagno Ignazio Moser: abitazione devastata a Trento, rubato di tutto e Ignazio fuori di sé augura ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati derubati nella loro casa di Trento. «Ovviamente sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del gener ...