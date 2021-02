Casaleggio: “Voto su Rousseau passo avanti per cittadinanza digitale, parteciperanno in oltre 100mila. Sì o no? Non è opportuno che lo dica” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Se vincerà il ‘no’, ci sarà da stabilire se il Voto (degli attivisti del M5s, ndr) sarà negativo o di astensione”. Lo ha detto questa mattina a Milano il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, poco dopo l’apertura della consultazione online sul governo. Gli oltre 100mola iscritti alla piattaforma digitale avranno tempo fino alle 18 per esprimere la propria preferenza. “So che negli ultimi giorni ci sono state diverse istanze da molti senatori per inserire l’opzione di astensione, però parlando anche con Crimi mi ha garantito che questa opzione verrà contemplata qualora dovesse vincere il no”, ha spiegato Casaleggio che si è detto soddisfatto che “l’ambiente sia stato posto al centro del dibattito in molte occasioni sia a livello europeo sia a livello italiano”, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Se vincerà il ‘no’, ci sarà da stabilire se il(degli attivisti del M5s, ndr) sarà negativo o di astensione”. Lo ha detto questa mattina a Milano il presidente dell’Associazione, Davide, poco dopo l’apertura della consultazione online sul governo. Gli100mola iscritti alla piattaformaavranno tempo fino alle 18 per esprimere la propria preferenza. “So che negli ultimi giorni ci sono state diverse istanze da molti senatori per inserire l’opzione di astensione, però parlando anche con Crimi mi ha garantito che questa opzione verrà contemplata qualora dovesse vincere il no”, ha spiegatoche si è detto soddisfatto che “l’ambiente sia stato posto al centro del dibattito in molte occasioni sia a livello europeo sia a livello italiano”, ma ...

