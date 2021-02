Caro Grillo | si fa presto a dire green I dubbi della tedesca Geese Verdi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Prima l’ambiente, un ritorno alle origini per Beppe? In questi giorni complicati per il Movimento 5 stelle che porteranno (nonostante la grana Rousseau) alla nascita di un governo guidato da Mario Draghi, si è acceso il dibattito su quanto è verde la formazione grillina. Parlando con il Manifesto, Marco Morosini, docente di politica ambientale al Politecnico di Zurigo, già autore e ghost writer delambientalista dei primi anni Novanta, si è detto convinto che di origine grillina “ce n’é è una sola”: quella “al 100% social-ecologista”. Non tutti concordano. Secondo Alexandra, europarlamentareeletta con i, quelli grillini sono soltanto tentativi diwashing. “I principi e valori deitedeschi sono lontanissimi da tutto ciò che ...

Carissimo Alfonso Pecoraro Scanio...ecologista proprio no! Per favore, chi ha fatto il governo con la Lega che 'di ambiente non ... La memoria,Alfonso, è un bene prezioso, evitiamo di farne ...Il sì del premier incaricato al superministeroai 5S e un possibile contatto tra Draghi e Beppe(secondo alcune fonti parlamentari pentastellate) agevola lo sblocco dell'impasse interno ...Roma 11 febbraio 2021 CorSera.it "Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati r ...Un super-Ministero per la transizione ecologica non lo chiede un partito. Lo chiedono le sofferenze della natura, dell’economia, della società. Lo reclamano la Terra e i poveri ...