Caduta accidentale per Silvio Berlusconi, contusione al fianco (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una Caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco". Questa la nota ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Il Presidenteè rientrato a Milano ieri sera a causa di unaoccorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato unaal". Questa la nota ...

Ilsaggiopetty : RT @FakeNews_24: +++ Caduta accidentale per #Berlusconi, contusione al fianco per una caduta. La prognosi di #Zangrillo: 3 udienze di ripos… - BlackMa26865702 : RT @CassioMagistris: Caduta accidentale per il Cav contusione al fianco, sta bene, dai Signore riprovaci! Portalo da te! nn dimenticarti de… - CiammyIT : RT @FakeNews_24: +++ Caduta accidentale per #Berlusconi, contusione al fianco per una caduta. La prognosi di #Zangrillo: 3 udienze di ripos… - serenel14278447 : Per Berlusconi caduta accidentale in casa: «Contusione a un fianco». Notte in clinica, è stato dimesso. Corriere della sera - studio1radiotv : Caduta accidentale per Berlusconi, contusione al fianco Incidente a Roma, accertamenti a Milano. Ora dimesso e al lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Caduta accidentale Caduta accidentale per Silvio Berlusconi, contusione al fianco

"Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco". Questa la nota diffusa dall'ufficio stampa di Forza Italia.

Milano: Berlusconi rientrato e sottoposto a ricovero per caduta accidentale, è stato dimesso

"E' a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo". "Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la Clinica 'La madonnina' per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la ...

Caduta accidentale per Berlusconi, contusione al fianco ANSA Nuova Europa Silvio Berlusconi cade a Roma e si cura a Milano

Il presidente di Forza italia, che ieri nella sua dimora sull'Appia antica ha incontrato il leader della Lega Matteo Salvini per concordare una ...

Berlusconi, caduta accidentale in casa

E' la prima volta che il Trace Gas Orbiter della missione ESA-Roscosmos ExoMars rileva un nuovo gas. Di particolare nota è una scia di vapore acqueo in ascesa durante l'estate al sud che potenzialment ...

"Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di unaoccorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco". Questa la nota diffusa dall'ufficio stampa di Forza Italia."E' a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo". "Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di unaoccorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la Clinica 'La madonnina' per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la ...Il presidente di Forza italia, che ieri nella sua dimora sull'Appia antica ha incontrato il leader della Lega Matteo Salvini per concordare una ...E' la prima volta che il Trace Gas Orbiter della missione ESA-Roscosmos ExoMars rileva un nuovo gas. Di particolare nota è una scia di vapore acqueo in ascesa durante l'estate al sud che potenzialment ...