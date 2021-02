Britney Spears, ieri come oggi (parliamo di look)? (Di giovedì 11 febbraio 2021) #FreeBritney again. Britney Spears libera, non solo dal padre che dal 2008 ne detiene il controllo su finanze e altre parti della sua vita, ma anche dai trattamenti oltraggiosi subiti dai media e dell’opinione pubblica durante la sua carriera, costruita a tavolino dalla fine degli anni ’90, quando da stellina Disney si trasformava nella lolita del pop mondiale, a oggi. C’è tutto nel toccante documentario Framing Britney Spears realizzato da un team del New Tork Times in onda negli Stati Uniti sui canali streaming FX e Hulu che torna a indagare sul caso della popstar, sempre sfruttata e calpestata dall’industria musicale. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) #FreeBritney again. Britney Spears libera, non solo dal padre che dal 2008 ne detiene il controllo su finanze e altre parti della sua vita, ma anche dai trattamenti oltraggiosi subiti dai media e dell’opinione pubblica durante la sua carriera, costruita a tavolino dalla fine degli anni ’90, quando da stellina Disney si trasformava nella lolita del pop mondiale, a oggi. C’è tutto nel toccante documentario Framing Britney Spears realizzato da un team del New Tork Times in onda negli Stati Uniti sui canali streaming FX e Hulu che torna a indagare sul caso della popstar, sempre sfruttata e calpestata dall’industria musicale.

LAST_TIME_DEALS : Britney Spears perde causa per ‘divorzio’ dal padre - zazoomblog : Britney Spears incontra un amico e il padre la mette in punizione per 3 settimane: “Non può vedere nessuno” -… - zazoomblog : Britney Spears incontra un amico e il padre la mette in punizione per 3 settimane: “Non può vedere nessuno” -… - StraNotizie : Britney Spears incontra un amico e il padre la mette in punizione per 3 settimane: “Non può vedere nessuno”… - bibidibobidiprr : RT @_gogoYubari: Ma ci credete che BRITNEY SPEARS mette il tag dell’artista originale e voi invece non ce la fate? -