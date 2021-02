Benno Neumair resta in carcere: si cerca ancora il corpo di Peter (Di giovedì 11 febbraio 2021) Benno Neumair resta in carcere: è questa la decisione presa dal tribunale del riesame dopo la richiesta dei legali del ragazzo della scarcerazione. Il giovane insegnante resta in cella: non potrà uscire. Benno è accusato dell’omicidio dei suoi genitori, Laura e Peter Neumair. Il cadavere della donna è stato ritrovato sabato scorso mentre quello del padre si cerca ancora. Nelle ultime ore si pensava di aver trovato delle tracce nelle acque dell’Adige, a una decine di km dal ritrovamento del cadavere di Laura. Ma per il momento non è stata confermata la presenza di un corpo e i vigili del fuoco, continuano ancora a cercare. Gli avvocati del giovane inquisito (che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 febbraio 2021)in: è questa la decisione presa dal tribunale del riesame dopo la richiesta dei legali del ragazzo della scarcerazione. Il giovane insegnantein cella: non potrà uscire.è accusato dell’omicidio dei suoi genitori, Laura e. Il cadavere della donna è stato ritrovato sabato scorso mentre quello del padre si. Nelle ultime ore si pensava di aver trovato delle tracce nelle acque dell’Adige, a una decine di km dal ritrovamento del cadavere di Laura. Ma per il momento non è stata confermata la presenza di une i vigili del fuoco, continuanore. Gli avvocati del giovane inquisito (che ...

Il tribunale del riesame di Bolzano ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali di Benno Neumair, il figlio della coppia sospettato dell'omicidio e di occultamento di cadavere. Il 30enne dal 29 gennaio si trova in custodia cautelare. . 11 febbraio 2021

E' attesa in queste ore la decisione del tribunale del riesame in merito alla richiesta di scarcerazione avanzata dai legali di Benno Neumair, il figlio della coppia che si trova in custodia ...

