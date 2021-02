Ascolti tv mercoledì 10 febbraio: Atalanta-Napoli, La caserma, L’amore strappato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ascolti tv mercoledì 10 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 10 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita di Coppa Italia Atalanta-Napoli. Su Canale 5 la fiction L’amore strappato. Su Rai 2 una nuova puntata de La caserma. Su Italia 1 il film The day after tomorrow. Su Rai 3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto. Su Rete 4 l’approfondimento di Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 10 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 10 febbraio 2021, prima serata I dati ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021)tv102021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,102021? Su Rai 1 è andata in onda la partita di Coppa Italia. Su Canale 5 la fiction. Su Rai 2 una nuova puntata de La. Su Italia 1 il film The day after tomorrow. Su Rai 3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto. Su Rete 4 l’approfondimento di Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggioritv102021? Di seguito tutti i dati.tv 102021, prima serata I dati ...

... mercoledì 10 febbraio, e come sempre i colpi di scena non mancano. La trasmissione che vede la ... conquista ogni volta il pubblico, giungendo ad ascolti record. Nella diretta andata in onda nel ...

È tratto da una storia vera, quella di Angela Lucanto , la serie tv L'amore strappato , che Canale 5 ripropone da mercoledì 10 febbraio dopo il successo di ascolti registrato con la prima messa in ...

