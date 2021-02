Al voto su Rousseau vince la linea Draghi. Grillo si riprende il M5S (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il sì al governo Draghi sulla piattaforma Rousseau vince ma non straripa. Votano in poco meno di 75 mila su 120 mila iscritti e il sì rimane poco sotto il 60%. Se si considera che quasi tutti i 5 Stelle di primo piano aveva invitato a votare sì e che il quesito era stato formulato in modo da spostare il giudizio degli indecisi a favore dell’accordo, la vittoria appare ancora più sfumata. SONO VALUTAZIONI che forniscono il metro delle opinioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il sì al governosulla piattaformama non straripa. Votano in poco meno di 75 mila su 120 mila iscritti e il sì rimane poco sotto il 60%. Se si considera che quasi tutti i 5 Stelle di primo piano aveva invitato a votare sì e che il quesito era stato formulato in modo da spostare il giudizio degli indecisi a favore dell’accordo, la vittoria appare ancora più sfumata. SONO VALUTAZIONI che forniscono il metro delle opinioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

