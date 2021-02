Unicredit, Mustier lascia domani: deleghe al dg De Marchis in attesa di Orcel. Nel 2020 perdita netta di 2,8 miliardi, 5 di accantonamenti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Jean Pierre Mustier lascia già domani. Dopo la scelta di Andrea Orcel come nuovo amministratore delegato, nomina che dovrà essere ufficializzata dall’assemblea di aprile, Unicredit volta subito pagina. Dall’11 febbraio il direttore generale Ranieri De Marchis prenderà ad interim le deleghe del manager francese, che “ha condiviso”, si legge in un comunicato, la decisione del cda di “risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro in qualità di amministratore delegato e Direttore Generale”. Mustier dal canto suo ha dato il benvenuto al successore: “Andrea porta al Gruppo un patrimonio di esperienza e una straordinaria serie di risultati nella finanza internazionale. Ha tutti i numeri per guidare Unicredit nella prossima tappa del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Jean Pierregià. Dopo la scelta di Andreacome nuovo amministratore delegato, nomina che dovrà essere ufficializzata dall’assemblea di aprile,volta subito pagina. Dall’11 febbraio il direttore generale Ranieri Deprenderà ad interim ledel manager francese, che “ha condiviso”, si legge in un comunicato, la decisione del cda di “risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro in qualità di amministratore delegato e Direttore Generale”.dal canto suo ha dato il benvenuto al successore: “Andrea porta al Gruppo un patrimonio di esperienza e una straordinaria serie di risultati nella finanza internazionale. Ha tutti i numeri per guidarenella prossima tappa del suo ...

PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Unicredit, Mustier lascia domani: deleghe al dg De Marchis in attesa di Orcel. Nel 2020 perdita netta di 2,8 miliardi,… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Unicredit, Mustier lascia domani: deleghe al dg De Marchis in attesa di Orcel. Nel 2020 perdita netta di 2,8 miliardi,… - fattoquotidiano : Unicredit, Mustier lascia domani: deleghe al dg De Marchis in attesa di Orcel. Nel 2020 perdita netta di 2,8 miliar… - Noovyis : (Unicredit, Mustier lascia domani: deleghe al dg De Marchis in attesa di Orcel. Nel 2020 perdita netta di 2,8 milia… - tvbusiness24 : ??#Unicredit, Mustier lascia in anticipo. De Marchis in carica fino alla nomina di Orcel. Il cda della banca ha conc… -