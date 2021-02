Tg Lazio, edizione del 10 febbraio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel Lazio sono oltre 30mila gli over 80 che hanno ricevuto il vaccino anti Covid. “Siamo la prima Regione italiana per copertura vaccinale agli anziani” ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “con le dosi a disposizione dovremmo concludere nel mese di aprile le somministrazioni per gli over 80 e subito dopo partiremo con le persone estremamente vulnerabili e la fascia over 70 anni”. Intanto entro fine mese dovrebbero partire le prime terapie ospedaliere che prevedono la somministrazione degli anticorpi monoclonali come cura per il Covid. RAGGI: APPROVATA FATTIBILITÀ FUNIVIA BATTISTINI-CASALOTTI Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel Lazio sono oltre 30mila gli over 80 che hanno ricevuto il vaccino anti Covid. “Siamo la prima Regione italiana per copertura vaccinale agli anziani” ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “con le dosi a disposizione dovremmo concludere nel mese di aprile le somministrazioni per gli over 80 e subito dopo partiremo con le persone estremamente vulnerabili e la fascia over 70 anni”. Intanto entro fine mese dovrebbero partire le prime terapie ospedaliere che prevedono la somministrazione degli anticorpi monoclonali come cura per il Covid. RAGGI: APPROVATA FATTIBILITÀ FUNIVIA BATTISTINI-CASALOTTI

