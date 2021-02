Riforma pensioni 2021, scontro Salvini e Fornero su Quota 100 e Draghi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste ultime ore si é acceso il dibattito tra Matteo Salvini ed Elsa Fornero, il primo pare aver aperto, cambiando in parte idea rispetto al passato, ad un confronto con Mario Draghi, dicendosi anche disposto a prendere parte al Governo, mentre Elsa Fornero non ha perso occasione per far notare la totale incoerenza del leader della Lega, che oggi ‘senza pudore’, dice, pare aver cambiato idea su Draghi pur di far parte del Governo. Poi lo scontro si sposta sulla misura cardine per Salvini, che resta Quota 100, lede il patto tra le generazioni future, ora forse lo capirà. Ultime novità Riforma pensioni: scontro Salvini-Fornero su Quota 100 e ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste ultime ore si é acceso il dibattito tra Matteoed Elsa, il primo pare aver aperto, cambiando in parte idea rispetto al passato, ad un confronto con Mario, dicendosi anche disposto a prendere parte al Governo, mentre Elsanon ha perso occasione per far notare la totale incoerenza del leader della Lega, che oggi ‘senza pudore’, dice, pare aver cambiato idea supur di far parte del Governo. Poi losi sposta sulla misura cardine per, che resta100, lede il patto tra le generazioni future, ora forse lo capirà. Ultime novitàsu100 e ...

