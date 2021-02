QUINDI LA COLPA SAREBBE DELLE VARIANTI? STATE MENTENDO!

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Perché esiste una correlazione tra l’implementazione del vaccino e l’aumento della mortalità per COVID-19? Dall’inizio del lancio del vaccino sono stati segnalati numerosi eventi di morte insoliti nelle case di cura in tutto il paese. Ufficialmente, qualsiasi connessione ai vaccini è stata negata e sono stati tutti presi come prova della diffusione della nuova variante COVID-19.Il nuovo racconto della variante del Coronavirus, comunemente offerto dai media mainstream, afferma che il SARS-CoV-2 evolve costantemente in un’iterazione sempre più pericolosa di se stesso. Se ciò fosse vero, ribalterebbe decenni di virologia, immunologia ed epidemiologia, e in ogni caso, come vedremo, qualsiasi affermazione del genere non è supportata dalle statistiche.La cosiddetta variante britannica è stata scoperta per la prima volta nel settembre 2020. Possiamo guardare a quattro periodi ...