ONU | Corea del Nord ruba 300 milioni di dollari per il piano nucleare

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La strategia dei cyberattacchini serve ad aggirare le sanzioni sui programmi balistici di Kim Jong-Un. Negli ultimi mesi ladelhato oltre 300diin criptovalute attraverso cyberattacchi informatici. Secondo quanto riporta un rapporto ufficiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la cifra sottratta illegalmente servirà per aggirare le sanzioni di L'articolo proviene da YesLife.it.

francobus100 : Onu: la Corea del Nord ha rubato 300 mln di dollari in criptovalute con cyberattacchi - _POISONEDUN_ : La mia faccia feliciotta quando all’onu rappresentavo la Corea del sud…piangissimo - serenel14278447 : Corea Nord: Onu, rubati oltre 300 mln dlr con cyberattacchi - RadioItaliaIRIB : Corea Nord: Onu, rubati oltre 300 mln $ con cyberattacchi - cronacacampania : Corea Nord: Onu, rubati oltre 300 mln dlr con cyberattacchi -

La notizia rischia di compromettere definitivamente i rapporti tra lade Nord e l'Occidente, Stati uniti in testa.DATI ECONOMICIprevisione commercio estero 1trim - 1.5pc, servizi - 7pc e ripresa rinviata - ...disocc 5.4 da 4.6pc anno, e max dal 1999 - AUD sent cons 1.9 da - 4.5anno, permessi costruz 10.Un report preliminare relativo ad un'inchiesta delle Nazioni Unite suggerisce che la Corea del Nord starebbe utilizzando i proventi degli attacchi hacker per finanziare il proprio programma nucleare ...Questa ripresa della cooperazione avrebbe incluso il trasferimento di parti essenziali, e la spedizione più recente è avvenuta nel 2020”, si aggiunge nel rapporto. Pyongyang “ha prodotto materiale fis ...