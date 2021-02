Oms: "Continuano a calare i contagi da Covid nel mondo: -17% in una settimana" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continuano a scendere i nuovi casi di Covid-19 registrati a livello globale. A segnalarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che ha parlato di 3,1 milioni di nuovi casi registrati la settimana scorsa, il 17% in meno rispetto alla settimana precedente. Si tratta del numero più basso registrato dall’ultima settimana di ottobre. La maggior parte dei nuovi casi è emersa negli Stati Uniti, con 871.365 infezioni, il 19% in meno della settimana scorsa. Tra i Paesi con maggior numero di nuovi casi anche il Brasile, la Francia, la Russia, il Regno Unito. Il calo più evidente si è registrato in Africa, (22%). Nelle ultime 24 ore, nel mondo, sono stati registrati dalla Johns Hopkins University 431.029 contagi e 15.352 decessi da ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)a scendere i nuovi casi di-19 registrati a livello globale. A segnalarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che ha parlato di 3,1 milioni di nuovi casi registrati lascorsa, il 17% in meno rispetto allaprecedente. Si tratta del numero più basso registrato dall’ultimadi ottobre. La maggior parte dei nuovi casi è emersa negli Stati Uniti, con 871.365 infezioni, il 19% in meno dellascorsa. Tra i Paesi con maggior numero di nuovi casi anche il Brasile, la Francia, la Russia, il Regno Unito. Il calo più evidente si è registrato in Africa, (22%). Nelle ultime 24 ore, nel, sono stati registrati dalla Johns Hopkins University 431.029e 15.352 decessi da ...

