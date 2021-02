Omicidio di Bolzano, non si cerca più il corpo di Peter Neumair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Interrotte le ricerche del corpo di Peter Neumair, dopo un falso allarme che era stato dato dall’ecoscandaglio. Non era un corpo umano quello ritrovato sul fondo dell’Adige dal segnale dell’ecoscandaglio, non era dunque Peter Neumair. Dopo il ritrovamento del corpo di Laura Perselli, proseguiva la ricerca spasmodica nel fiume Adige del marito Peter che però non è stato rintracciato. Sono cosi state terminate le ricerche dopo aver setacciato tutto il fondo del fiume nella speranza di ritrovare il corpo del sessantottenne per cercare di porre un quadro completo alla tragedia che sta tenendo con il fiato sospeso ormai da un mese. LEGGI ANCHE >>> Omicidio di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Interrotte le ricerche deldi, dopo un falso allarme che era stato dato dall’ecoscandaglio. Non era unumano quello ritrovato sul fondo dell’Adige dal segnale dell’ecoscandaglio, non era dunque. Dopo il ritrovamento deldi Laura Perselli, proseguiva la rispasmodica nel fiume Adige del maritoche però non è stato rintracciato. Sono cosi state terminate le ricerche dopo aver setacciato tutto il fondo del fiume nella speranza di ritrovare ildel sessantottenne perre di porre un quadro completo alla tragedia che sta tenendo con il fiato sospeso ormai da un mese. LEGGI ANCHE >>>di ...

