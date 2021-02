' Nun è peccato' | Rosa Chiodo duetta con Di Capri

JusteCentriste : RT @explor40: @Sadachbia18 Nun è Peccato augurarTi una Buona Serata... ?? - explor40 : @Sadachbia18 Nun è Peccato augurarTi una Buona Serata... ?? - Paola72304431 : @matteosalvinimi T'e' venuta la bava alla bocca con tutti i soldoni in arrivo eh??? Peccato che le tue mosse sarann… - AlessandroDalle : @poeticabevuta Si però che palle Ma E se stamo sveji e famo qualche piccolo peccato? Nun è mejo? E bevemo uguale - horanseyes : peccato che lo sposo è vestito di merda stasera, nun sia maij -

Ultime Notizie dalla rete : Nun peccato

Agenzia ANSA

Torna "", un evergreen della canzone classica napoletana nella nuova versione della giovane artista napoletana Rosa Chiodo in duetto con Peppino di Capri. Già on line il video ufficiale girato ...! PETAGNA 6,5: Se dannaje ll'anema lla 'nnante cu ttanti sponne e ffacenno spazzio;saccio pecché primma 'e ll'ora Gattuso s''o chiammaje 'mpanca tentanno 'e cagnà carte 'ntavula speranno ...E’ uscito l’ultimo lavoro dall’artista Rosa Chiodo: una versione molto bella di “ Nun e’ peccato”, che canta con di Peppino di Capri, di cui da oggi è in circolazione anche il video. Il brano “Nun e’ ...Torna "Nun è peccato", un evergreen della canzone classica napoletana nella nuova versione della giovane artista napoletana Rosa Chiodo in duetto con Peppino di Capri. (ANSA) ...