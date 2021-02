Nel 2020 Comune Roma ha supportato 1.362 vittime violenza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – Nel corso dell’anno 2020 sono state 1362 le donne supportate dai Centri Antiviolenza di Roma Capitale, con un aumento del 18% rispetto al 2019. Nel dettaglio, sono state 943 le donne che hanno compiuto nel 2020 il primo accesso alle strutture capitoline. Gli ultimi dati di dicembre, in particolare, mostrano 84 nuove donne seguite, per un totale di 893 donne complessivamente seguite nel mese. Un numero sensibilmente maggiore rispetto a novembre (866) e doppio rispetto a dicembre 2019 (431). “Continua l’impegno dell’Amministrazione per sostenere con sempre maggiore forza le donne vittime di violenza. In questi anni abbiamo aperto cinque nuovi Centri Antiviolenza e parallelamente abbiamo aperto nuove strutture per accogliere le donne, insieme ai ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)– Nel corso dell’annosono state 1362 le donne supportate dai Centri AntidiCapitale, con un aumento del 18% rispetto al 2019. Nel dettaglio, sono state 943 le donne che hanno compiuto nelil primo accesso alle strutture capitoline. Gli ultimi dati di dicembre, in particolare, mostrano 84 nuove donne seguite, per un totale di 893 donne complessivamente seguite nel mese. Un numero sensibilmente maggiore rispetto a novembre (866) e doppio rispetto a dicembre 2019 (431). “Continua l’impegno dell’Amministrazione per sostenere con sempre maggiore forza le donnedi. In questi anni abbiamo aperto cinque nuovi Centri Antie parallelamente abbiamo aperto nuove strutture per accogliere le donne, insieme ai ...

