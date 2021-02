Nek | l’incidente e le cicatrici | il suo messaggio di rinascita

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nek ha deciso di mostrare ledella sua mano, quella coinvolta nel brutto incidente risalente al novembre del 2020. L’ha fatto tramite Instagram, dove ha pubblicato uno scatto accompagnato da parole di consapevolezza e da undi. Il cantante infatti qualche mese fa aveva comunicato ai fan di essere stato operato d’urgenza, pubblicando una foto dall’ospedale. Quando il peggio era passato, aveva raccontato di essersi tagliato con una sega circolare in un momento di distrazione, mentre lavorava nella campagna di famiglia. In quel terribile incidente Nek ha rischiato di perdere due dita, e dopo un intervento di 12 ore è riuscito a recuperare, piano piano – e non senza difficoltà – la funzionalità della mano. “Questa mano qua ha scritto i pezzi fino ad oggi, quindi ho tutta l’intenzione di rimetterla in sesto”, ...