NASCAR | Kyle Busch vince il Clash a Daytona

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)il, la prova ad inviti non valida per il campionato che inaugura tradizionalmente laCup Series. Il lunghissimo week-end nel ‘World Center of Racing’, il più importante della stagione, vede il #18 del gruppo trionfare nell’ultimo decisivo passaggio. Il due volte campione della serie, a segno in questo speciale evento nel 2012, si impone grazie ad una carambola nell’ultima chicane tra Chase Elliott (Hendrick #9) e Ryan Blaney (Penske), rispettivamente secondo e primo a pochi metri dalla bandiera a scacchi. La competizione nel famoso catino che sorge nello Stato della Florida si è aperta sotto l’insegna di Denny Hamlin #11. Il tre volte vincitore della500 ha presto strappato a Ryan Blaney #12 (Penske) la leadership in ...

jonah_ylhainen : @LVMotorSpeedway @NASCAR Almirola Kyle Busch Suarez Logano -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Kyle

Autosprint.it

Anche Leslie David Baker di The Office , Carl Weathers di The Mandalorian , il pilotaBusch e l'istruttrice di fitness Emma Lovewell compaiono nello spot, che sar presentato ufficialmente ...... 79 anni, che viene mostrata mentre si prende cura dei pomodori nel suo giardino vicino; Carl Weathers gioca a golf nel suo cortile; il pilotaBusch si prende cura del giardino con un ...Kyle Busch vince il Clash a Daytona, la prova ad inviti non valida per il campionato che inaugura tradizionalmente la NASCAR Cup Series. Il lunghissimo week-end nel 'World Center of Racing', il più im ...Marco Cortesi ? E’ pronta a partire la NASCAR 2021. La massima serie stock-car avrà formalmente il via stasera con la gara esibizione del Busch Clash sul tracciato stradale di Daytona, ma ...