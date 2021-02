Meteo Roma del 10-02-2021 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al giornata all’insegna del maltempo su tutta Italia con piogge anche di forte intensità e neve in montagna tendenza a miglioramento delle condizionidella seconda parte della giornata sulle regioni occidentali e la nottata tutto il nord Italia neve sulle Alpi degli 800 metri di quota in Appennino dai 1300 metri di quota al centro maltempo con piogge diffuse in giornata specialmente sulla Toscana Umbria e Lazio tendenza movimento dei fenomeni in nottata sulla Toscana neve in Appennino fine 1300-1500 m di quota durante la seconda parte della giornata al sud tempo fortemente perturbato specie in Sardegna e Campania con piogge intense al mattino al pomeriggio piogge in estensione alle altre regioni durante la serata e la nottata neve in montagna oltre 1500 metri di ...