La Russa: 'FdI rispetta il premier incaricato è contro i governi non benedetti dal voto' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ignazio La Russa, senatore meloniano, spiega alla Gazzetta le scelte del partito e il precetto "tatarelliana" di non confondere mai la destra con la sinistra. Senatore La Russa, Giorgia Meloni ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ignazio La, senatore meloniano, spiega alla Gazzetta le scelte del partito e il precetto "tatarelliana" di non confondere mai la destra con la sinistra. Senatore La, Giorgia Meloni ha ...

Marzia_M : Sento parlare delle pressioni degli ex AN (La Russa, Rampelli) sulla #Meloni. Ma scusate... non è ex AN anche la M… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Destra: La Russa (FdI), ricordo Tatarella ancora attuale - FDI_Parlamento : Destra: La Russa (FdI), ricordo Tatarella ancora attuale - Vito_Cipolla : RT @vocedelpatriota: Destra: La Russa (FdI), ricordo Tatarella ancora attuale - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Destra: La Russa (FdI), ricordo Tatarella ancora attuale -