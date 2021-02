pieropiccolo : Ecco il vero stile Juve. Ma perché citare @MaurizioZampar @ADeLaurentiis quando la diatriba e le parolacce rientran… - sportli26181512 : Juve, Cobolli Gigli: 'Scartammo Conte nel 2007: esagitato e senza stile': L'ex numero uno bianconero: 'La disgrazia… - JohSogos : RT @persemprecalcio: ?? Stilettata pesantissima quella di Cobolli Gigli nei confronti di Antonio Conte! L'ex presidente bianconeri difende… - persemprecalcio : ?? Stilettata pesantissima quella di Cobolli Gigli nei confronti di Antonio Conte! L'ex presidente bianconeri difen… - PaoloVersa : RT @kisskissnapoli: G. Cobolli Gigli: '#Conte e #Agnelli? Fui duro con #Sarri per il dito medio: sono cose che non si fanno, urlare per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Cobolli

TORINO - In diretta a Radio Punto Nuovo, l'ex presidente della Juventus GiovanniGigli ha detto la sua sulla lite avvenuta ieri tra il tecnico dell' Inter Antonio Conte e il patron bianconero Andrea Agnelli : "Il termine ' coglione ' può essere usato anche per dire ' ...Commenta per primo GiovanniGigli , ex presidente della Juventus , parla a Punto Nuovo Sport Show di quanto visto ieri ...cosa successe ad Arezzo in una partita di Serie B in cui lavinse 5 ...Le dichiarazioni di Cobolli Gigli: "Ieri Agnelli vittima di se stesso. Ma anche altri presidenti fanno uso di turpiloquio" ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli ...