Jerome Boateng, trovata morta a Berlino l'ex fidanzata Kasia Lenhardt: la modella aveva 25 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Jerome Boateng, è stata trovata morta nel suo appartamento a Berlino.Una notizia che ha certamente scosso il difensore del Bayern Monaco. Il corpo senza vita della 25enne, divenuta famosa dopo la partecipazione allo show televisivo Germany's Next Top Model, è stato rinvenuto dagli uomini della Polizia, che ora dovranno indagare sulle cause e sulla vicenda. Come informa 'Il Messaggero', secondo alcune fonti locali non confermate, potrebbe trattarsi di suicidio.I sue si erano lasciati di recente, lo scorso 2 febbraio. "Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D'ora in poi andremo per strade separate. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa ...

