Intercettazioni | la procura di Napoli sospende l’uso dei trojan a una delle aziende fornitrici | “Grave disservizio” Indaga l’Antimafia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ladiha sospesodeiad unaprincipali ditte dia causa di “un”. Si tratta della Sio spa, con sede a Cantù, che da anni opera in affidamento con le Procure dell’intera penisola, inibita da un ordine di servizio deltore Giovanni Melillo, per “nuovi incarichi di fornitura di prestazioni funzionali per lo svolgimento di attività di intercettazione telematica passiva ed attiva”. Anche la Direzione nazionale Antimafia, come si legge in una circolare firmata dall’aggiunto Giovanni Russo, stando sulle “ipotizzate criticità riconducibili alla società Sio spa” che se riscontrate “saranno comunicate” a tutte le procure con competenza distrettuale ...

... con il coordinamento dellareggiana, ed il supporto decisivo dell'Interpol, per quello che ... "Esempi? Dalle, abbiamo rilevato un rimprovero fatto dal 'Ladrone' nei confronti ...Il periodo è quello delle famosepreventive per la vicenda Peluso. Un appunto del ...telefoni restituiti a Napoli Giovanni Un altro approfondimento compiuto in questi mesi dalla...Si è svolta ieri l’ultima udienza per il processo a carico di Gianluca Pantaleoni, ex comandante della Polstrada di Lucca e in forza, all’epoca dell’arresto, alla sottosezione di Montecatini. Pantaleo ...Giuliana Grego Bolli è l’a ex Rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia finita nella bufera per la vicenda dell’esame ...