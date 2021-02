In stato confusionale esce di casa e va dai carabinieri | non ne vuol sapere di rientrare nel suo appartamento

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ANCONA - Pomeriggio molto movimentato per un 82enne inche all'ora di pranzo è uscito dalla propria abitazione a Posatora per recarsi dainella caserma in via della ...

Mao05422591 : @mario_bontempo @SalamidaFabio I sinistrosi piddiani in stato confusionale ..... Più son s........i , più libri sc… - gattiglitterosi : RT @lusurpateur_: Adesso è tutto un freebritney de qua e un freebritney dellà da parte delle celebrities, ma dov’erano i suoi colleghi quan… - cocoXIV : RT @lusurpateur_: Adesso è tutto un freebritney de qua e un freebritney dellà da parte delle celebrities, ma dov’erano i suoi colleghi quan… - BalottaClaudia : RT @lusurpateur_: Adesso è tutto un freebritney de qua e un freebritney dellà da parte delle celebrities, ma dov’erano i suoi colleghi quan… - Duttale : @Sport_Mediaset poverino, che brutto momento! ieri era in stato confusionale: voleva lasciar il ristorante da 10€… -

Ultime Notizie dalla rete : stato confusionale

Il Secolo XIX

ANCONA - Pomeriggio molto movimentato per un 82enne inche all'ora di pranzo è uscito dalla propria abitazione a Posatora per recarsi dai carabinieri nella caserma in via della Montagnola dove èaiutato e accudito prima della ...E invece intorno alle 13.30 l'uomo eraritrovato, era vicino al paese, aveva qualche graffio ma era in discrete condizioni anche se in uno. Non aveva saputo ben spiegare cosa ...Servirà una conduzione ferma ed accorta dell’agenda nazionale da qui al voto in assemblea congiunta sul nuovo Presidente della ..."Adesso ci prova Mario Draghi, ma non dite che torniamo a Mario Monti. La situazione, è completamente diversa, non è paragonabile" (M.V.).