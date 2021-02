I veicoli elettrici pronti al sorpasso (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le autovetture elettriche sono pronti al sorpasso. Secondo le previsioni ciò avverrà tra il 2023 e il 2025, quando il crollo del costo delle batterie porterà il prezzo dei veicoli ad emissioni zero al di sotto di quello dei modelli equivalenti a benzina e diesel. Con la conseguente diffusione massiccia di tali veicoli sui mercati mondiali. Le vendite globali di veicoli elettrici sono aumentate del 43% nel 2020, nonostante la recessione provocata dalla pandemia. È prevista una crescita ancora più sostenuta nei prossimi mesi. Il sorpasso si è giù verificato in Norvegia, dove le agevolazioni fiscali hanno reso le auto elettriche alla portata di tutti. Nel Paese nordico, la quota di mercato delle auto ecologiche è aumentata fino al 54% nel 2020 mentre nel resto delle ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le autovetture elettriche sonoal. Secondo le previsioni ciò avverrà tra il 2023 e il 2025, quando il crollo del costo delle batterie porterà il prezzo deiad emissioni zero al di sotto di quello dei modelli equivalenti a benzina e diesel. Con la conseguente diffusione massiccia di talisui mercati mondiali. Le vendite globali disono aumentate del 43% nel 2020, nonostante la recessione provocata dalla pandemia. È prevista una crescita ancora più sostenuta nei prossimi mesi. Ilsi è giù verificato in Norvegia, dove le agevolazioni fiscali hanno reso le auto elettriche alla portata di tutti. Nel Paese nordico, la quota di mercato delle auto ecologiche è aumentata fino al 54% nel 2020 mentre nel resto delle ...

Ultime Notizie dalla rete : veicoli elettrici Giù le mani dall'Iveco: catastrofe, se ora finisce alla Cina

... un gruppo globale, pioniere degli autobus elettrici e della combustione pulita, che rappresenta il futuro dei trasporti ecologici". Inoltre, la stessa Iveco produce veicoli speciali per l'esercito ...

Un Recovery Plan sostenibile

... efficienza energetica, transizione verso energie rinnovabili, si va dalle stazioni di ricarica per veicoli elettrici all'incremento dei trasporti pubblici. In pratica, l'UE ci vuole più efficienti, ...

Da Ford e Porsche nuovi piani multi miliardari nei veicoli elettrici Rinnovabili I veicoli elettrici pronti al sorpasso

Monopattini elettrici e incidenti mortali: l’allarme degli esperti

Gli esperti hanno lanciato l'allarme riguardante l'uso del monopattino elettrico, il mezzo di trasporto sempre più usato dai giovani ...

