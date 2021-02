Governo | Crimi “Non entreremo a tutti i costi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non andremo al, ci stiamo confrontando. Alcune garanzie le abbiamo chieste, ottenendo rassicurazioni sul Mes, sulla scuola, sulla continuità con ilConte. Dire sì o no a Draghi sarebbe troppo povero. Quando avremo qualcosa su cui votare scriveremo nei quesiti ‘vogliamo stare in unche ha queste caratteristiche?'. Dobbiamo mettere ai voti un programma, aspettiamo che Draghi veda le parti sociali e tiri le conclusioni”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il capo politico del M5S Vito, assicurando che nel Movimento “non c'è una scissione in atto, ci sono persone che la pensano in modo diverso”. Quanto ai possibili ministri,osserva: “Non mi metto a discutere di singoli ministri, ma i nostri ...