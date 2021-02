Giulia Salemi e Stefania Orlando ai ferri corti: “Non farmi passare da stronz*” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giulia Salemi e Stefania Orlando hanno avuto una furiosa lite al Grande Fratello Vip. Le due sono ad un punto di non ritorno. Giulia Salemi all’interno della casa del GF Vip può fare affidamento sul supporto di Pierpaolo Pretelli, ma purtroppo non può dire la stessa cosa sugli altri concorrenti. Da quanto la influencer ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021)hanno avuto una furiosa lite al Grande Fratello Vip. Le due sono ad un punto di non ritorno.all’interno della casa del GF Vip può fare affidamento sul supporto di Pierpaolo Pretelli, ma purtroppo non può dire la stessa cosa sugli altri concorrenti. Da quanto la influencer ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Le bellissime parole di Dayane ?? #GFVIP - fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - nelnomedeltrash : Giulia Salemi entrata proprio nella famiglia giusta. Li vedo Pierpaolo lei e Giulio come 3 pezzenti presentarsi all… - sonoingenua_ : RT @CartinaLa: #GFVIP Le zorzine due ore fa 'che stronza Dayane, ora torna a fare comunella con la Salemi dopo averle detto le peggio cose'… - TEMPESTA112 : RT @Gioia11625035: Giulia Salemi, Mariateresa Ruta mi dispiace per voi ma quest'anno non è così... Perché la gente ha scoperto il vostro gi… -