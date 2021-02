GF Vip, delusione per Maria Teresa: “non voglio essere calpestata” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono giorni di forti insicurezze per Maria Teresa Ruta che, dopo la puntata di lunedì 8 febbraio, ha visto vacillare alcuni dei rapporti stabili che da mesi coltivava nella casa. Dopo essere stata nominata da Tommaso Zorzi e accusata da Stefania Orlando, la conduttrice si è confrontata con Dayane ammettendo di essere rimasta delusa dalle loro reazioni. GF Vip: Maria Teresa Ruta si confronta con Dayane Sedute nel salotto della Casa del Grande Fratello, Dayane e Maria Teresa hanno parlato del rapporto di quest’ultima con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, al suo fianco ormai da tempo. Alcuni recenti avvenimenti lasciano forti incertezze nella conduttrice, che in seguito all’ultima puntata nutre seri dubbi sulla verità dietro al loro ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono giorni di forti insicurezze perRuta che, dopo la puntata di lunedì 8 febbraio, ha visto vacillare alcuni dei rapporti stabili che da mesi coltivava nella casa. Dopostata nominata da Tommaso Zorzi e accusata da Stefania Orlando, la conduttrice si è confrontata con Dayane ammettendo dirimasta delusa dalle loro reazioni. GF Vip:Ruta si confronta con Dayane Sedute nel salotto della Casa del Grande Fratello, Dayane ehanno parlato del rapporto di quest’ultima con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, al suo fianco ormai da tempo. Alcuni recenti avvenimenti lasciano forti incertezze nella conduttrice, che in seguito all’ultima puntata nutre seri dubbi sulla verità dietro al loro ...

mraxero : RT @Mar86994378: Incazzata nera con il gf vip che fa passare come carnefici stefy e tommy e giulia come santa senza far vedere le cose dett… - Mar86994378 : Incazzata nera con il gf vip che fa passare come carnefici stefy e tommy e giulia come santa senza far vedere le co… - Roberta09736515 : La delusione di Giulia Salemi - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via @GrandeFratello che pesantezza questa ragazza,… - Roberta30377717 : La delusione di Giulia Salemi - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via @GrandeFratello Ma quanto è pesante questa rag… - Tramont09293821 : Ha confemato nn se ne fregava nulla.Giocava con eli.Che schifo di persona.Ti sei svelato. Speriamo nn trovi nulla i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip delusione Maria Teresa delusa da Stefania e Tommaso: 'Non voglio vincere il GF ma neanche essere calpestata'

Al Grande Fratello Vip sembra essersi incrinato qualcosa nel trio Stefania Orlando - Tommaso Zorzi - Maria Teresa Ruta . La sua reazione dimostra tutta la delusione per l'atteggiamento degli amici: " ...

Giulia Salemi contro Stefania Orlando: "Egoista"

Le ultime settimane nella casa del Grande Fratello Vip si preannunciano cariche di scintille e nervi tesi. La finale si fa sempre più vicina e tutti i ... 'Un'altra delusione è Stefania. Una secchiata ...

GF Vip, delusione per Maria Teresa: “non voglio essere calpestata” Thesocialpost.it GF Vip, delusione per Maria Teresa: “non voglio essere calpestata”

Sono giorni di forti insicurezze per Maria Teresa Ruta che, dopo la puntata di lunedì 8 febbraio, ha visto vacillare alcuni dei rapporti stabili che da mesi coltivava nella casa. Dopo essere stata nom ...

Oppini a ruota libera: delusione Ruta, retroscena Zorzi e futuro a Tiki Taka

L'ex concorrente non si è risparmiato su Maria Teresa, di cui non sta apprezzando il comportamento nei confronti di Tommaso. E fa una scelta su Dayane Mello ...

Al Grande Fratellosembra essersi incrinato qualcosa nel trio Stefania Orlando - Tommaso Zorzi - Maria Teresa Ruta . La sua reazione dimostra tutta laper l'atteggiamento degli amici: " ...Le ultime settimane nella casa del Grande Fratellosi preannunciano cariche di scintille e nervi tesi. La finale si fa sempre più vicina e tutti i ... 'Un'altraè Stefania. Una secchiata ...Sono giorni di forti insicurezze per Maria Teresa Ruta che, dopo la puntata di lunedì 8 febbraio, ha visto vacillare alcuni dei rapporti stabili che da mesi coltivava nella casa. Dopo essere stata nom ...L'ex concorrente non si è risparmiato su Maria Teresa, di cui non sta apprezzando il comportamento nei confronti di Tommaso. E fa una scelta su Dayane Mello ...