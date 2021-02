Gasperini: «Era difficile tirar fuori una partita così contro un Napoli forte e motivato. Complimenti ai ragazzi» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la vittoria sul Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ai microfoni della Rai ha parlato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Sul 2-1 si è preoccupato? «No, però devo dire che il Napoli è una squadra forte che quando attacca lo fa con qualità e in modo pericoloso, sapevamo che avremmo dovuto soffrire per tenere la gara. Dovevamo fare il terzo gol, con quello abbiamo chiuso la partita». Su Pessina: «Straordinario anche per la qualità dei due gol realizzati. Ci sta dando tantissimo e sarà molto utile anche alla Nazionale, ma i ragazzi sono stati tutti straordinari, era difficile contro un Napoli forte e motivato tirar fuori una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la vittoria sulnella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ai microfoni della Rai ha parlato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero. Sul 2-1 si è preoccupato? «No, però devo dire che ilè una squadrache quando attacca lo fa con qualità e in modo pericoloso, sapevamo che avremmo dovuto soffrire per tenere la gara. Dovevamo fare il terzo gol, con quello abbiamo chiuso la». Su Pessina: «Straordinario anche per la qualità dei due gol realizzati. Ci sta dando tantissimo e sarà molto utile anche alla Nazionale, ma isono stati tutti straordinari, eraununa ...

