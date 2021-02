Enigma tempi per Draghi. Oggi sfilano enti locali, imprese, sindacati e ambientalisti. SPECIALE TGLA7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo i collqui di ieri con partiti, il premier incaricato ha incassato il sostegno di Lega e Forza Italia, ma resta ancora da capire la posizione dei Cinquestelle. Sulla composizione della squadra non ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo i collqui di ieri con partiti, il premier incaricato ha incassato il sostegno di Lega e Forza Italia, ma resta ancora da capire la posizione dei Cinquestelle. Sulla composizione della squadra non ...

CarismayValor : @CCFCattaneo Come ho detto in un altro tw, Draghi è oggi il Grande Enigma dei nostri tempi. Se cambia atteggiament… - FortunatoBille : @Pietro_6868 @dilince1 @puntinocorto Avevo visto il film 'Enigma'...anni fa...per i tempi la macchina era notevole! - memi_enigma : RT @vivereinbilico: Raga non ci provate a sparire eh, insieme come abbiamo sempre fatto da inizio programma ok? Sosteniamolo fuori, proponi… -