Coordinamento scuole aperte | “L’Unità di Crisi non ha cambiato nulla”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlCampania, in una nota, ha ribadito che il comunicato stampa diramato ieri daldidella Regione Campania non ha in alcun modo modificato le disposizioni normative vigenti in Italia e in Campania in tema di contrasto alla diffusione del Covid 19, né tantomeno ha conferito poteri ulteriori o speciali ai sindaci. Questi ultimi sono quindi tenuti ad operare nei limiti delle loro competenze, indicate dalTesto Unico Enti Locali), e nel rispetto di quanto ultimamente stabilito dal Tar Campania (sezione quinta) nei decreti 142 e 153 del 2021. Quindi, eventuali interventi ulteriori da parte dei Presidenti di Regione o dei sindaci sono ammissibili solo ove si verificassero eventi effettivamente contingibili, ossia imprevedibili, ma la ...

ildesk : Per ora il governatore rinuncia all’ordinanza. Ma raccomanda a sindaci e prefetti di disporre la Dad al 100%. Il co… - katiaamore : RT @EroeSemantico: Il Coordinamento Scuole Aperte, da un punto di vista scientifico, vale quanto la Flat Earth Society. E il TAR che dà lor… - Mil_Pas : RT @EroeSemantico: Il Coordinamento Scuole Aperte, da un punto di vista scientifico, vale quanto la Flat Earth Society. E il TAR che dà lor… - gahanist1 : RT @EroeSemantico: L’anagramma di “Coordinamento Scuole Aperte”, l’associazione che procede sistematicamente a fare ricorsi al TAR per riap… - gahanist1 : RT @EroeSemantico: Il Coordinamento Scuole Aperte, da un punto di vista scientifico, vale quanto la Flat Earth Society. E il TAR che dà lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coordinamento scuole

SalernoToday

...e coinvolgimento". Una perplessità che si è presentata nei giorni scorsi, nell'...di una piattaforma per raccogliere le domande di vaccinazione oppure chiedendo alledi farsi ...Il tutto puntando su un maggior benessere collegato ai tempi di permanenza nelle. Giustizia, ... Per far ciò penso non si possa prescindere dalla creazione di un centro diunitario ...Il Coordinamento Scuole aperte Campania, in una nota, ha ribadito che il comunicato stampa diramato ieri dall’Unità di Crisi della Regione Campania non ha in alcun modo modificato le disposizioni norm ...Francesco Menichetti è anche coordinatore della Scuola di specializzazione in ... Nazionale Aids dal 2016 e membro del Gruppo di Coordinamento del ministero della Salute per l’attuazione ...