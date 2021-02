Cecilia Rodriguez senza veli | il selfie scopre le curve | “Abbiamo zoomato tutti”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha infiammato Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche: ilha mostrato le sueLa sorella di Belen ha scatenato i suoi follower con un post che ha lasciatoparole. La compagna di Ignazio Moser è attivissima sui social, tanto che viene considerata a L'articolo proviene da Leggilo.org.

A poche ore dall'annuncio della seconda gravidanza della sorella Belen,ha postato sui social uno scatto che è riuscito a catalizzare l'attenzione dei suoi follower. Si tratta di un selfie allo specchio in bianco e nero:appare coi capelli ...Ora fa parte dell'agenzia di management fondata dalla compagna Belen, agenzia che segue tra l'altro anche, Caterina Balivo , modelle e modelli nonché influencer. Chi è Antonino ...Selfie allo specchio per Cecilia Rodriguez, che sui social sfodera il suo lato più sensuale con un topless da urlo. Senza maglietta né ...Cecilia Rodriguez incanta i suoi follower con un sensuale scatto in bianco e nero, che lascia poco spazio all'immaginazione.