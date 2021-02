Bruce Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza (ma la notizia è stata tenuta segreta) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche uno degli ultimi miti del rock, rimasti fuori da scandali e storie torbide, è caduto. Stando a quanto trapelato dal sito TMZ infatti Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche uno degli ultimi miti del rock, rimasti fuori da scandali e storie torbide, è caduto. Stando a quanto trapelato dal sito TMZ infattiperindi ...

