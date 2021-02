Britney Spears rompe il silenzio | «Sto imparando a essere normale»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’unico riferimento diretto a Jamie Spears, padre della più nota Britney, è arrivato da Sam Asghari, compagno della cantante. «È importante sapere che non nutro alcun rispetto per chiunque cerchi di controllare, costantemente, la nostra relazione, buttando ostacoli sulla nostra strada. Per quel che mi riguarda, Jamie è un coglione. Non entrerò nei dettagli, perché ho a cuore la nostra privacy, ma allo stesso tempo non sono venuto in questo Paese perché mi sia vietato esprimere la mia opinione e la mia libertà», ha scritto il modello iraniano, alle cui parole Britney Spears ha fatto seguire le proprie, più criptiche. https://twitter.com/britneyspears/status/1359284028977815554