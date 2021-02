Barcellona | il Siviglia una delle vittime preferite di Messi | a 16 anni ne fece quattro!

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilsi prepara a sfidare ilin Copa del Rey. Per i blaugrana sarà ancora una volta importantissimo il rendimento di Leo. L'attaccante argentino, dal canto suo, è andato spesso in gol contro gli andalusi. A 16realizzò addirittura quattro reti alla squadra in cui milita ora il Papu Gomez. ITA Sport Press.

La partita Siviglia-Barcellona di Mercoledì 10 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale di andata di Copa del Rey