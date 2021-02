Australian Open Day 4 | il programma di stanotte con quattro italiani in gara

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si preannuncia una nottata ricca di emozioni in quel di Melbourne. Nel Day 4 degliandranno in scena i secondi turni della parte bassa del tabellone. Grande protagonista sarà il tennis italiano, con bengiocatori che cercheranno di accedere al terzo turno. Analizziamo dunque i match degli azzurri e gli incontri più interessanti disia a livello maschile sia a livello femminile. Sonego e Berrettini partono favoriti. Fognini e Caruso si affrontano nel derby Nella foto Lorenzo Sonego- Photo Credit: via Twitter, @SuperTennisTVIl primo tennista italiano a scendere in campo, alle ore 1 italiane, sarà Lorenzo Sonego. Il piemontese apre ilsul Campo 7 contro il veterano spagnolo Feliciano Lopez. Il trentanovenne di Toledo, al settantacinquesimo Slam consecutivo, ...