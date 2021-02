Accordi e Disaccordi | gli ospiti della puntata in onda il 10 febbraio su NOVE

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)e Disin prima serata mercoledì 102021 suMatteo Richetti e Giampiero Mughini Mercoledì 102021, su, continua l’appuntamento in prima serata cone Disil programma di approfondimento indi solito in secserata su. L’appuntamento con il programma condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi è per le 21:25 circa su, appena terminato Deal With It. Mentre è in corso il secondo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con un governo tutto da decidere saranno il senatore di Azione Matteo Richetti e il giornalista Giampiero Mughini gli...

erregi69 : Governo Draghi, Richetti e Mughini ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 10 febbraio alle 21.25 su Nove. Con Marco… - Noovyis : (Governo Draghi, Richetti e Mughini ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 10 febbraio alle 21.25 su Nove. Con Marc… - ilfattovideo : Governo Draghi, Richetti e Mughini ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 10 febbraio alle 21.25 su Nove. Con Marco… - tutto_travaglio : #Draghi, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Pronto un incarico per Conte? No, fatto fuori per… - Il Fatto Quo… - PCattoretti : Accordi e disaccordi: la musica delle Riforme -

Ultime Notizie dalla rete : Accordi Disaccordi

Dituttounpop

...00 - Crimini in diretta - 1V 2 Stagione Ep.9 19:00 - Little Big Italy 2 Stagione Ep.1 20:30 - Deal With It - Stai al gioco - 1V 3 Stagione Ep.18 21:25 -(live) 7 Stagione Ep.4 22:...Nuova puntata di '' in prima serata sul Nove: il talk di approfondimento sull'attualità politica condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi torna mercoledì 10 febbraio alle 21.25 con ospiti il senatore di ...Accordi e Disaccordi ospiti puntata in prima serata mercoledì 10 febbraio 2021. I temi della puntata. Dove in streaming online, replica ...Per il presidente somalo Mohamed Abdullahi Farmajo è scaduto il mandato di quattro anni e i partner internazionali della Somalia, compresi gli Usa, hanno espresso preoccupazione per l’impasse politico ...