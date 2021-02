Wolf Prize per la Fisica 2021, premiato lo scienziato Giorgio Parisi per le scoperte nella teoria quantistica dei campi (Di martedì 9 febbraio 2021) Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare, professore alla Sapienza Università di Roma e presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, è stato insignito del Wolf Prize per la Fisica 2021. È la seconda volta in mezzo secolo che questo premio va a un italiano che lavora nel nostro Paese. Parisi è stato premiato “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”. “Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso, non solo per essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa, nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Il fisico teorico, ricercatore dell’Istituto nazionale dinucleare, professore alla Sapienza Università di Roma e presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, è stato insignito delper la. È la seconda volta in mezzo secolo che questo premio va a un italiano che lavora nel nostro Paese.è stato“per le suepionieristichedei, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”. “Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso, non solo per essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa,...

