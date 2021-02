Trofeo Comune di Taino | seconda piazza per Nicoletta Bresciani

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Finale di stagione positivo per, protagonista deldidi ciclocross. La 34enne di Dalmine ha infatti chiuso inposizione la prova svoltasi sulle strade del Varesotto, tagliando il traguardo alle spalle di Rebecca Gariboldi (Team Cingolani). Nonostante il maltempo che ha imperversato nella località affacciata sul Lago Maggiore, la portacolori dello Scott Racing Team ha colto lad’onore fra le élite così come la seriana Katia Moro (Dotta Junior Bike Team). In campo maschile da segnalare infine la terza posizione di Diego Nembrini (Scuola Ciclismo Cene) fra gli allievi. L'articolo BergamoNews.