Tra Governo e Regioni è scontro anche sui vaccini. L'Emilia: 'Pronti a comprare dosi'. E in Lombardia scoppia il caso Bertolaso (Di martedì 9 febbraio 2021) anche sui vaccini anti si preannuncia lo scontro tra Governo nazionale e singole Regioni . Tutto è partito dalla Lombardia , dove il 'piano Bertolaso' ha fatto storcere il naso a più di qualcuno al ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021)suianti si preannuncia lotranazionale e singole. Tutto è partito dalla, dove il 'piano' ha fatto storcere il naso a più di qualcuno al ...

eziomauro : Sono conversioni senza fede, strumentali, che non comportano alcuno sforzo di adeguamento culturale e nascondono so… - LiaQuartapelle : Il governo Draghi nasce per fare meglio, non per fare propaganda. La Lombardia con il “metodo Bertolaso” inizierà… - Corriere : È metà pomeriggio quando il Movimento annuncia il voto su Rousseau per il governo Draghi, una consultazione della b… - Rita50432255 : RT @valeriafedeli: C’è un intreccio strategico tra la priorità di un piano per aumentare l’occupazione femminile e una rappresentanza parit… - datecivoce : RT @valeriafedeli: C’è un intreccio strategico tra la priorità di un piano per aumentare l’occupazione femminile e una rappresentanza parit… -