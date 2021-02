Tinexta | partnership strategica con Sace con focus sulle PMI

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –siglano un accordo di collaborazione per espandere e facilitare l’accesso delle PMI italiane ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari diutili a rafforzarne la competitività e sostenerne la crescita, ulteriormente supportati dalle competenze specialistiche e dai servizi dedicati di. Nel dettaglio – spiega una nota – grazie alla nuova sinergia,metterà a disposizione di– oltre a una vasta rete di professionisti e a una solida esperienza maturata con attività di consulenza nel settore del credito domestico – diverse soluzioni: da tool gestionali di Credit Information & Management per le attività di risk management, a servizi di consulenza per progetti di “green economy”, passando per prodotti e servizi dedicati ...