Tg Musica, edizione del 9 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Sembra che i Coldplay siano pronti a tornare con un nuovo album: una collezione di inediti nata durante il primo lockdown della pandemia di Coronavirus. A riportare la notizia è il The Sun che, dopo aver sentito una fonte anonima, parla di un’imminente uscita. Il lavoro avrebbe anche un titolo, seppur provvisorio: ovvero ‘Music of the Spheres’. La band avrebbe registrato il nome per poterlo utilizzare anche nel merchandising in preparazione e per un eventuale tour. Una notizia, quest’ultima, che però stride con la volontà di Chris Martin e compagni di non tornare in concerto senza la possibilità di ridurre al massimo l’impatto ambientale di un tour. I diretti interessati, al momento, non hanno commentato la notizia. FRANCESCA MICHIELIN PUBBLICA UNA NUOVA VERSIONE DEL SUO ‘FEAT’ Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) Sembra che i Coldplay siano pronti a tornare con un nuovo album: una collezione di inediti nata durante il primo lockdown della pandemia di Coronavirus. A riportare la notizia è il The Sun che, dopo aver sentito una fonte anonima, parla di un’imminente uscita. Il lavoro avrebbe anche un titolo, seppur provvisorio: ovvero ‘Music of the Spheres’. La band avrebbe registrato il nome per poterlo utilizzare anche nel merchandising in preparazione e per un eventuale tour. Una notizia, quest’ultima, che però stride con la volontà di Chris Martin e compagni di non tornare in concerto senza la possibilità di ridurre al massimo l’impatto ambientale di un tour. I diretti interessati, al momento, non hanno commentato la notizia. FRANCESCA MICHIELIN PUBBLICA UNA NUOVA VERSIONE DEL SUO ‘FEAT’

enzomazza : Amadeus sul ruolo della musica in questa particolare edizione del Festival - mxrukosan : vi aggiorneremo sulle condizioni di cucciolo di panda nella prossima edizione, ma parliamo di musica - Micaelainnao_ : RT @Marco__DiVaio: Comunque nonostante Sangio faccia musica molto contemporanea quindi è probabile che vinca lui questa edizione, devo dire… - Marco__DiVaio : Comunque nonostante Sangio faccia musica molto contemporanea quindi è probabile che vinca lui questa edizione, devo… - Consonarte : RT @Consonarte: NEW: Luigi Cherubini – Romances du Roman d'Estelle per una / due Voci e Pianoforte o Arpa [1788] Jean-Pierre Claris de Flor… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica edizione Sanremo 2021, Giovanni Vernia conduce il PrimaFestival

La sua "prima volta" a Sanremo risale al 2010, come super ospite dell'edizione condotta da Antonella Clerici; nel 2019 è tra i giudici dell'Academy di Sanremo Young , esperienza che commenta con ...

La moneta dedica alla Nutella in vendita su eBay a 3.200 euro

A pochi giorni dalla giornata di lancio, tenutasi venerdì contestualmente alla 15ª edizione del 'World Nutella Day' , sono già arrivate a cifre importanti le quotazioni alle quali gli ...e nella musica' ...

Musica: al via online festival 'Cuore di Banda' Agenzia ANSA Musica: la storia dei 45 giri con Paolo Tocco a Rt Radio Terapia

Per la prima volta in radio la storia della musica italiana su 45 giri con Paolo Tocco, il noto collezionista Daniele Sgherri e "Musica in mostra".

Il programma di Sanremo 2021 per le cinque serate del Festival

Manca poco alla partenza del 71° Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 e andrà in onda su Rai1, Radio2 e su Raiplay, ovviamente ...

La sua "prima volta" a Sanremo risale al 2010, come super ospite dell'condotta da Antonella Clerici; nel 2019 è tra i giudici dell'Academy di Sanremo Young , esperienza che commenta con ...A pochi giorni dalla giornata di lancio, tenutasi venerdì contestualmente alla 15ªdel 'World Nutella Day' , sono già arrivate a cifre importanti le quotazioni alle quali gli ...e nella' ...Per la prima volta in radio la storia della musica italiana su 45 giri con Paolo Tocco, il noto collezionista Daniele Sgherri e "Musica in mostra".Manca poco alla partenza del 71° Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 e andrà in onda su Rai1, Radio2 e su Raiplay, ovviamente ...