Quattro escursionisti dispersi a Fermo Vigili del fuoco di Bergamo in campo

Ultime Notizie dalla rete : Quattro escursionisti

... lunedì 8 febbraio, al campo base allestito a Forme di Massa d'Albe, di fianco al campo sportivo, per coordinare i lavori di soccorso deidispersi ormai da più di due settimane. ...Proseguono le ricerche deidispersi da domenica 24 gennaio sul Monte Velino. La finestra di condizioni meteorologiche ottimali dei giorni scorsi ha consentito di impiegare gli elicotteri della linea AW - ...Vigili del fuoco di Bergamo, Varese, Sondrio, Brescia e Lecco sono impegnati nella ricerca di quattro dispersi nella zona del massiccio del Velino, in Abruzzo. Compongono un nucleo speciale per la ric ...Massa d'Albe. Il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco ha fatto visita ieri, lunedì 8 febbraio, al campo base allestito a Forme di Massa d'Albe, di fianco al campo sportivo, per coordinare i lavori di s ...