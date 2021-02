Percorso ancora lungo e con molti ostacoli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Europarlamento ha approvato ieri l’ultimo tassello per il funzionamento del pilastro centrale del Recovery Fund, i 672,5 miliardi della Recovery and Resilience Facility. Sono passati sette mesi dal varo del Next generation Eu, al Consiglio europeo dello scorso luglio. La tappa di ieri è importante, fa seguito all’adozione del budget pluriennale 2021-2027 di 1074 miliardi e alla decisione che permette alla Commissione di indebitarsi, ma ha poca influenza sui tempi per la messa in atto del piano di rilancio di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Europarlamento ha approvato ieri l’ultimo tassello per il funzionamento del pilastro centrale del Recovery Fund, i 672,5 miliardi della Recovery and Resilience Facility. Sono passati sette mesi dal varo del Next generation Eu, al Consiglio europeo dello scorso luglio. La tappa di ieri è importante, fa seguito all’adozione del budget pluriennale 2021-2027 di 1074 miliardi e alla decisione che permette alla Commissione di indebitarsi, ma ha poca influenza sui tempi per la messa in atto del piano di rilancio di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

